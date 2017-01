Napoli, 26 gen. (askanews) - Tredici nuovi impianti di compostaggio, ampliamento di quello di Salerno e adeguamento dei 4 Stir esistenti. Sono i tre punti essenziali delle modifiche che la giunta regionale della Campania apporterà al piano rifiuti vigente con l'obiettivo di evitare di costruire altri termovalorizzatori, oltre l'unico operativo di Acerra. A illustrare i dettagli delle modifiche sono stati il presidente Vincenzo De Luca e il suo vice (e assessore all'Ambiente) Fulvio Bonavitacola, al termine di un incontro con i sindaci dei comuni (per Napoli era presente il vice Del Giudice) che hanno aderito alla manifestazione d'interesse. Secondo quanto stimato dagli uffici regionali, il nuovo assetto di impianti - che dovrebbe essere completato entro il 2018 - comporterà un risparmio di 35 milioni di euro l'anno rispetto alle cifre che la Campania spende per trasportare fuori regione la frazione umida che non può lavorare, appunto, per mancanza di impianti. (segue)