Napoli, 2 feb. (askanews) - "Sorprende la superficialità e l'improvvisazione, non la strumentalizzazione, nel leggere dichiarazioni e numeri a casaccio sulla comunicazione istituzionale della Regione Campania". Così, in una nota, Palazzo Santa Lucia risponde in merito alla vicenda delle risorse destinate al settore sollevate dal gruppo di Forza Italia in consiglio regionale. "La precedente amministrazione regionale ha speso 'per comunicare' 34mila euro e quella attuale un milione e 475mila euro? Si omette di dire che i 34mila euro, citati ed esaltati come fiore all'occhiello della precedente amministrazione, sono stati impiegati tutti, e soltanto, alla voce 'rassegna stampa', utilissima nel Palazzo molto meno fuori".

"Tutta qui la comunicazione istituzionale? Forse - prosegue la nota dell'ufficio Comunicazione - non c'era niente da comunicare ai cittadini campani. Forse si è preferito comunicare solo a se stessi. O forse la comunicazione istituzionale è stata promossa utilizzando altri capitoli di spesa. In ogni caso, dovrebbe essere a conoscenza di chi specula, che una cosa sono le risorse stanziate, altro è la spesa realmente impegnata da questa amministrazione. Che nel 2016, è di 380mila euro. Un milione e 95mila euro in meno rispetto allo stanziamento", conclude la nota.