In Commissione il nodo del disavanzo di 500 mln

Napoli, 8 feb. (askanews) - La Commissione Bilancio della Regione Campania ha fissato al prossimo 14 febbraio i termini per la presentazione degli emendamenti al collegato della finanziaria. In un primo momento il termine era stato fissato per domani, 9 febbraio. La decisone è stata assunta nel corso della seduta di oggi cui ha preso parte l'assessore al ramo Lidia D'Alessio. Al momento, quello che più preoccupa i componenti la commissione, e anche l'esecutivo, è l'impugnativa avviata dal governo sulla legge di stabilità. Il nodo è quello relativo al ripiano del disavanzo di 500 milioni di euro.