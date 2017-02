Napoli, 15 feb. (askanews) - "La criticità riscontrate nel funzionamento del sistema informatico regionale per la concessione delle agevolazioni fiscali agli Utenti Motori Agricoli (UMA) derivano dalla difficoltà di rendere idoneo il sistema UMA Napoli, utilizzato fino al 2016 solo per gli utenti della Città Metropolitana, a soddisfare le istanze provenienti dall'intera Campania, atteso che le competenze in materia sono state trasferite dalle Province alla Regione". Così, in una nota, il consigliere del presidente De Luca per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Franco Alfieri, fornisce una serie di precisazioni in merito alle agevolazioni fiscali per l'agricoltura.