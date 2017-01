Napoli, 5 gen. (askanews) - "Noto curiosi commenti ad una nota a firma di un Dirigente del Ministero dell'ambiente sul recente Piano regionale dei rifiuti, con cui sarebbe stato bocciato il recente Piano approvato dal Consiglio Regionale della Campania. Intanto il Ministero non può bocciare il Piano regionale per la banale ragione che non ha competenze per la sua approvazione, riservata alla Regione. Poi sono del tutto fuorvianti ed infondate le notizie sulla prevista realizzazione di nuove discariche, che il Piano non prevede affatto". Questo l'incipit di una lunga dichiarazione del vice presidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, assessore con delega all'Ambiente.

"Da molti mesi - spiega il vice di De Luca - è arcinoto che sulle strategie di gestione del ciclo dei rifiuti il Ministero dell'Ambiente e la Regione Campania hanno posizioni diverse. Scoprirlo adesso è come scoprire l'acqua calda. Il Ministero è per lasciare le ecoballe dove sono, previa semplice messa in sicurezza, noi siamo per rimuoverle. Il Ministero vuole un altro termovalorizzatore, noi semplicemente non lo vogliamo. E non consentiremo che si realizzi. Stiamo puntando a potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, già attestata ad un buon risultato medio regionale di oltre il 50%. E stiamo puntando su una rete diffusa d'impianti di compostaggio a scala industriale e di piccoli impianti al servizio dei centri minori". (segue)