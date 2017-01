Napoli, 5 gen. (askanews) - "Il Governo ha approvato nei mesi scorsi un programma di nuovi termovalorizzatori, che prevede in Campania un nuovo termovalorizzatore in aggiunta a quello di Acerra - prosegue Bonavitacola - Noi siamo nettamente contrari perché quel programma si basa su dati superati e persegue scelte altrettanto superate, anche in contrasto con i principi dell'economia circolare affermati dall'Unione Europea. Ne chiederemo la modifica esercitando una facoltà che lo stesso programma riconosce alle singole Regioni e come anche il Ministero dell'Ambiente richiama nella recente nota del 29 dicembre. In ogni caso, per la Regione in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, decide la Regione. Gli anni dei commissariamenti e delle decisioni calate dall'alto sono stati anni di disastri. E non se ne avverte nessuna nostalgia. Nell'anno che si è appena chiuso 550 Comuni della Campania hanno aderito al nuovo modello di gestione del ciclo, che prevede per la prima volta nella storia della Regione Campania la costituzione degli Enti d'ambito". "Siamo dentro un nuovo cammino. E andremo avanti - insiste il voce presidente - Anche chi a Roma la pensa diversamente se ne farà una ragione".