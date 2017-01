Napoli, 31 gen. (askanews) - Il bilancio previsionale triennale 2017-2010 della Campania è stato modificato e, sulla base della Legge 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019), prevede ora l'introduzione, tra la sua documentazione, del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il provvedimento è passato in aula a maggioranza (le opposizioni di centrodestra e del M5S hanno votato contro) con 26 voti a favore e 15 contrari. Il ddl, a iniziativa del governatore De Luca, è stato introdotto all'esame dell'Aula dal Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Picarone (Pd). Dure le posizioni delle due opposizioni. Sia Stefano Caldoro che Tommaso Malerba (M5S) hanno sollevato rilievi di legittimità oltre che dubbi sulla carenza dei contenuti documentali del bilancio regionale approvato il 21 dicembre scorso. Anche Fi, con il capogruppo Cesaro, ha contestato la ratio del ddl. (segue)