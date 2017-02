Napoli, 16 feb. (askanews) - "Sul territorio dell'area metropolitana di Napoli c'è una grande novità. Grazie al sostegno spontaneo di centinaia di cittadini stiamo costruendo insieme il nuovo Movimento Associativo chiamato "Sviluppo e Territorio". Non si tratta di un partito e non ci saranno né iscrizioni né tessere. Al fianco del Governatore Vincenzo De Luca e della sua azione politico-amministrativa, "Sviluppo e Territorio" nasce come forma di aggregazione, sociale e culturale, libera e spontanea, senza padrini né padroni". Lo annuncia Alfonso Longobardi, consigliere regionale della Campania (Gruppo De Luca Presidente) che aggiunge: "Per aderire non ci sarà alcun bisogno di fare iscrizioni, non si saranno soci né gerarchie, ma liberi cittadini si riuniranno per discutere, avanzare proposte concrete e ideare soluzioni a problemi quotidiani. L'adesione a "Sviluppo e Territorio" è volontaria e non comporterà vincoli di alcun tipo. Si tratta di una iniziativa politica, sociale e culturale che nasce dal basso, per dare "voce" a chi non trova oggi adeguata rappresentanza delle proprie idee, proposte, istanze. Nei prossimi giorni - conclude - inizierà l'attività "Sviluppo e Territorio" con Assemblee tematiche e si punterà sulla partecipazione popolare per avvicinare i Cittadini alle Istituzioni, ma soprattutto per affrontare i problemi con le soluzioni pratiche e tempestive".