Napoli, 9 feb. (askanews) - I consiglieri regionali campani Flora Beneduce (Forza Italia) e Carmine Mocerino (Gruppo Caldoro Presidente) hanno depositato una mozione con la quale chiedono alla Giunta di intervenire con un piano straordinario per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia del Pontile di Torregaveta in località Bacoli. Il pontile è stato interdetto con un'ordinanza del Commissario Prefettizio il 30 novembre scorso per la grave situazione di degrado e di pericolosità pubblica dovuta all'assenza totale di manutenzione e stato di abbandono". "Il tratto del pontile - sottolineano i due consiglieri - rappresenta l'orgoglio della comunità bacolese, un punto turistico di elevata attrazione per tutta la regione. Bisogna ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità restituendo alla comunità l'utilizzo del molo e prevedendo l'installazione di un impianto di illuminazione indispensabile per rendere fruibile la struttura anche nelle ore serali e notturne".