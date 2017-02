Napoli, 8 feb. (askanews) - "Abbiamo fatto un primo passo importante per cercare una soluzione alla crisi che attanaglia il Centro Ester, Ente no-profit che dal 1979 opera nel quartiere Barra erogando una serie di attività educative, sanitarie, sociali e culturali ponendosi al servizio del cittadino". Lo dice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo che a luglio scorso con un'interrogazione e poi con la richiesta di un'audizione tenutasi oggi in III Commissione ha portato all'attenzione del Consiglio regionale della Campania la vicenda della storica struttura di Barra. La difficile situazione della struttura (con 90 persone da 30 mesi senza stipendio) è diventata un grave problema anche per le tante famiglie che lì avevano un riferimento per la cura e l'assistenza dei figli disabili. "Oggi in Commissione - spiega Cirillo - è avvenuto un primo confronto a cui hanno partecipato i rappresentanti dei lavoratori e l'amministratore del Centro; nel corso dell'incontro è emersa la volontà comune di riattivare la struttura e risolvere tutte le criticità". "I nodi da sciogliere riguardano crediti vantati dal Centro Ester nei confronti dell'Asl Napoli 1 e quindi con l'Ente pagatore Soresa - fa notare - ma anche dei debiti della struttura verso i lavoratori e fornitori". Con il rappresentante legale del Centro Ester si è fissato per mercoledì prossimo nel corso del quale verrà presentato un piano dettagliato per far ripartire la struttura e dare serenità agli operatori. "Come Movimento 5 Stelle vigileremo e pungoleremo la Regione Campania - conclude Cirillo - il Centro Ester deve riaprire perché oltre a fornire assistenza è un punto di aggregazione importante a Barra, un quartiere dimenticato di Napoli".