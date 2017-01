Napoli, 16 gen. (askanews) - Un'interrogazione urgente al presidente della giunta campana e al commissario alla Sanità Polimeni per segnalare la mancanza di assistenza pediatrica nel Distretto sanitario n. 69 di Capaccio-Roccadaspide, in Cilento. A depositarla oggi è stato il consigliere penstatellato Michele Cammarano che segnala la circostanza nel dettaglio ricordando che il precedente rapporto in convenzione è cessato il 1 gennaio mentre "il nuovo pediatra di Libera Scelta ambito territoriale inizierà la sua attività non prima del mese di Marzo 2017". Un fatto grave, secondo il consigliere pentastellato "tenuto conto che i pediatri già in servizio nel nuovo ambito unificato non riescono al momento a sopperire alle pressanti richieste delle famiglie, gli specialisti di ruolo, infatti, hanno quasi tutti raggiunto la quota massimale e non possono acquisire ulteriori pazienti, oppure, dato il territorio di riferimento, distano dai comuni interessati fino a 50 km".