Napoli, 5 gen. (askanews) - "Abbiamo trasmesso una diffida al presidente De Luca e all'assessore all'Ambiente Bonavitacola per segnalare e contrastare la delibera del 4 gennaio 2017 ad opera del commissario dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, che stabilisce un significativo incremento del fabbisogno del personale dell'agenzia". Lo denuncia la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà che spiega: "Si approva un fabbisogno triennale per l'Arpac di varie figure professionali senza fornire alcuna motivazione e criteri su cui si basa tale previsione in spregio alla legge regionale". "Ciò che colpisce della delibera dai noi ribattezzata dell'Epifania - sottolinea Muscarà - è il non riferimento ai costi e all'aggravio di spesa per gli incrementi del personale da immettere nell'agenzia". "Voglio ricordare che l'Arpac è quell'agenzia per la Protezione Ambientale della Campania che per mancanza di risorse è sprovvista di una rete capillare per i rilievi degli inquinanti - insiste la consigliera - mentre poi alla chetichella si caricano dalla notte al giorno ingenti costi senza neppure menzionarli nel bilancio di previsione per lo stesso triennio 2017-2018 deliberato qualche giorno fa". (segue)