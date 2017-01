Napoli, 5 gen. (askanews) - "Anziché prevedere una progressiva razionalizzazione della spesa con una riduzione del numero dei dirigenti - spiega - il commissario dell'Arpac tira fuori dalla calza della befana addirittura un incremento degli stessi del 10 % contraddicendo un'altra delibera del 17 febbraio 2014 dove si riduceva il fabbisogno ulteriormente di 50 unità". Per Muscarà si tratta di una serie di "contraddizioni che diventano paradossi, se si considera che con il nuovo incremento in Arpac si giunge a un totale calcolabile di 110 dirigenti su 720 non dirigenti insomma c'è un dirigente per ogni 6.5 non dirigenti". Di qui la richiesta a De Luca e Bonavitacola affinché intervengano e procedano "agli opportuni approfondimenti" e impediscano "che la delibera diventi esecutiva".