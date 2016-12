Napoli, 20 dic. (askanews) - "In Campania sta per arrivare Babbo Natale De Luca peccato che i regali non siano per i cittadini campani, ma per la casta politica. Nella legge di Stabilità 2017 che domani approda in Consiglio regionale della Campania c'è l'articolo 5 che s'intitola: 'Soppressione del vitalizio e disciplina del sistema previdenziale' che in realtà non sopprime nulla e anzi introduce un nuovo vitalizio camuffato da sistema previdenziale". Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, che è intervenuta alla trasmissione 'Tagadà' in onda sul canale La7, torna sull'argomento dei vitalizi rispetto ai quali il M5S annuncia battaglia domani in aula. Per Ciarambino si tratta della "reintroduzione mascherata dei vitalizi, altro che lotta alla casta! In questo articolo della legge di Stabilità i consiglieri regionali di questa legislatura e gli assessori, quindi coloro che neppure sono stati eletti da nessuno ma nominati da De Luca, prenderanno una pensione per essere stati in Consiglio regionale solo 4 anni, sei mesi e un giorno". (Segue)