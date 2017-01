Napoli, 25 gen. (askanews) - "Mi auguro che martedì tutto il Consiglio regionale, al di là degli schieramenti politici, voti la sfiducia politica verso Polimeni e D'Amario che ho chiesto di mettere all'ordine del giorno nel corso della conferenza dei capigruppo". Così il capogruppo di Campania Libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "il fallimento dei Commissari è evidente" al punto che "non si può continuare a pensare che possano essere loro a risanare la sanità campana che ha bisogno di ben altro che di due persone che vivono lontano dalla Campania e non hanno alcun interesse a migliorare il servizio sanitario nella nostra regione, ma puntano solo a rimettere i conti a posto senza tener conto dell'esigenza di garantire un servizio sanitario degno di un Paese civile". La sfiducia dovrebbe essere messa all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo. Per Borrelli "Un atto di sfiducia politica potrebbe spingere il ministro Lorenzin a tornare sui suoi passi, abbandonando la politica del Commissario esterno e affidando l'incarico al Presidente della Regione, così come lei stessa ha fatto con Caldoro nella precedente consiliatura".