Napoli, 2 feb. (askanews) - In Regione Campania scoppia il caso delle risorse destinate dalla Giunta De Luca alla comunicazione. La questione è stata sollevata dal presidente del gruppo di Forza Italia in Consiglio, Armando Cesaro, che ha reso pubblici alcuni dati a lui noti.

"I fondi stanziati in Bilancio per la comunicazione istituzionale della Regione Campania - ha sottolineato in un documento per la stampa - hanno subito un'impennata milionaria con il governatore Vincenzo De Luca. Nel 2014 le risorse stanziate a disposizione degli Uffici di diretta collaborazione del presidente ammontavano a 34mila euro, nel 2015 a 40mila - ha spiegato Cesaro -, ma nel 2016, inspiegabilmente, sono salite a ben un milione e 475mila euro: una cifra spropositata che non trova alcuna giustificazione".

Cesaro ha annunciato che Forza Italia presenterà un'interrogazione urgente "per capire se opuscoli, apparizioni in TV e maxi manifesti autocelebrativi a spese dei cittadini, possano essere la priorità in una Regione dove il tasso di disoccupazione e la soglia di povertà sono tra i più alti d'Italia".

"Questi soldi piuttosto che sprecarli in annunci, il presidente della Regione, non li avrebbe potuti destinare alle fasce più deboli? Ennesima prova che con De Luca 'primi' solo negli 'sprechi'", ha concluso Cesaro.

