Napoli, 21 dic. (askanews) - In quasi tre ore, dalla ripresa dei lavori per la seduta convocata su Bilancio e legge di stabilità, l'assemblea regionale campana non è ancora entrata nel merito ma ha discusso dei subemendamenti (in particolare dei criteri in base ai quali se ne determina l'ammissibilità o la inammissibilità). Una discussione intrecciata tra le parti (maggioranza e opposizione) che ha visto protagonisti i pentastellati le cui critiche hanno portato a un intervento in aula dell'assessore al Bilancio Lidia D'Alessio la quale ha chiarito la strategia e le circostanze cogenti in base alle quali si dichiara l'ammissibilità o meno di un emendamento. Alla base del più che vivace scontro dialettico la dichiarazione di inammissibilità della maggior parte dei subemendamneti presentati dai penstastellati. Circostanza che ha messo in moto in primis il consigliere dell'Idv Franco Moxedano che ha attaccato proprio i colleghi del M5S addebitando loro di aver votato contro un emendamento di riduzione dei fondi ai gruppi. Apriti cielo! Dai banchi dei pentastellati sono partite raffiche di reazioni prima ancora che venisse data loro la parola. Il vice presidente Tommaso Casillo è dovuto intervenire per calmare gli animi chiedendo educazione e senso istituzionale a tutti. E mentre De Luca seguiva le vivacissime discussioni assumendo, in rare occasioni, un volto esasperato, tra le fila di cronisti e ospiti che seguono i lavori dell'aula negli spazi dedicati qualcuno ha ricordato che l'invito al rispetto istituzionale e a un linguaggio moderato avrebbe dovuto essere diretto proprio al presidente della giunta. Poi, nel corso di una pausa per consentire di fotocopiare tutti i subemendamenti, le due opposizioni si sono incrociate alla buvette concordando sul fatto che i metodi addotti per linamissibilità di tanti emendamenti era politicamente sbagliato. (segue)