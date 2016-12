Napoli, 21 dic. (askanews) - "Bene ha fatto De Luca a stoppare il nuovo vitalizio che centrosinistra e centrodestra alla Regione avevano deliberato per sé come 'dono di Natale' e a dare un segnale di serietà e di rigore che è dovuto in un territorio ferito dalla povertà e dalla disoccupazione e che vede migliaia di lavoratori precari e privi di tutele". Così, in una nota, la vice coordinatrice cittadina di Azione Nazionale, Imma Guariniello, commenta lo stralcio dell'art 5 del maxiemendamento all'attenzione dell'assemblea regionale campana come sostitutivo del disegno di legge di stabilità. "L'auspicio - aggiunge l'esponente di An - è che la mossa del governatore, che si è già negativamente distinto, come dimostrato dall'inchiesta a suo carico sulla istigazione al voto di scambio, non sia solo un bluff e che venga seppellita ogni discussione inerente il presunto sistema previdenziale dei consiglieri regionali che, è il caso di evidenziare, non hanno diritto ad alcun sistema previdenziale - tantomeno se trattasi di un vitalizio camuffato - perché la politica non è un lavoro ma è passione al servizio dei cittadini".

