Napoli, 7 feb. (askanews) - Un anno di lavoro della giunta campana? Pr il gruppo regionale "Caldoro Presidente" non è altro che un insieme di "menzogne". E' partita oggi, ad opera del gruppo consiliare che fa riferimento all'attuale capo dell'opposizione di centrodestra, una campagna di controinformazione rispetto a quella lanciata il 31 gennaio scorso da De Luca (con un opuscolo in distribuzione gratuita nelle edicole) per raccontare ai cittadini campani quello che l'esecutivo ha fatto nel 2016. L'iniziativa è stata resa nota attraverso la pagina Facebook del gruppo da cui è possibile scaricare il "contro-opuscolo". E allo slogan del governatore "Un anno per la Campania", il centrodestra oppone quello di "un anno di menzogne, bugie e raggiri". A rincarare la dose i consiglieri ripropongono un vecchio manifesto usato da De Luca in campagna elettorale dove alla scritta "Mai più ultimi" si sostituisce quella che recita "Per la prima volta ultimi". I consiglieri del gruppo Caldoro presidente sottolineano che il lavoro svolto non solo "racconta la realtà" ma non è stato fatto "sperperando risorse pubbliche, non confonde comunicazione istituzionale e propaganda". Per citare qualche esempio, si citano alcune circostanze come quello delle barelle, "solo slogan smentiti dai fatti"; dei rifiuti, con "la bocciatura del governo e la sanzione Ue", del "bonus truffa sui trasporti"; delle "consulenze" e, infine i quello che viene definito "l'imbroglio dell'accelerazione della spesa". "De Luca, che da sindaco fece ricorso contro tutti i comuni - sostengono - oggi elogia l'iniziativa".