Napoli, 24 gen. (askanews) - "In Campania 2 semplici grafici mostrano la differenza tra l'amministrazione Stefano Caldoro e la cattiva gestione di De Luca". Cosi il gruppo Caldoro sul suo profilo Facebook che offre una comparazione dell'andamento economico e sul livello delle prestazioni nelle due consiliare. In sostanza, sostengono, la prova del peggioramento dei conti e dei Lea (Livelli essenziali di assistenza). Grafici che vengono definiti "la prova del peggioramento della sanità in Campania oggetto delle cronache di questi giorni tra barelle e caos. In sintesi, si sta spendendo di più ma sprecando e, contestualmente, peggiorano le prestazioni sanitarie".