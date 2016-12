Napoli, 20 dic. (askanews) - La Giunta Regionale, presieduta da Vincenzo De Luca, nella riunione di oggi ha approvato una serie di importanti provvedimenti sul fronte dei trasporti, della ricerca, delle attività produttive e delle politiche sociali. Nell'ambito dei trasporti, si dà il via all'acquisto di altri 12 nuovi treni "Jazz" per l'erogazione del servizio ferroviario regionale da parte di Trenitalia. Sul fronte delle infrastrutture e della mobilità la Giunta ha inoltre sbloccato le risorse (circa 9 milioni) necessarie per il completamento dell'asse viario della Fondovalle Calore. Rispetto al progetto Apple sono 8,4 i milioni destinati al centro di San Giovanni della Federico II per il completamento delle strutture universitarie della Federico I. Le risorse sono destinate alla realizzazione di nuovi laboratori e al completamento del quarto piano della struttura. Sul fronte dell'Edilizia scolastica, su proposta dell'assessore all'Istruzione Lucia Fortini, la giunta ha approvato l'iscrizione nel bilancio regionale di risorse destinate ad interventi di edilizia scolastica per oltre 6 milioni di euro. Inoltre, sono stati stanziati 783 mila euro per la demolizione e ricostruzione del plesso B dell'IPIA di Alife, segnalato dall'amministrazione provinciale di Caserta come intervento urgente e prioritario per l'adeguamento strutturale. Contributi per le attività degli oratori. (segue)