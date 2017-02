Napoli, 7 feb. (askanews) - "Per continuare a sostenere il dialogo tra banche e imprese e supportare le imprese ancora in momentanea difficoltà finanziaria, la Regione Campania aderisce allo "Accordo per il credito 2015" sottoscritto tra l'Abi e le associazioni imprenditoriali, che per le imprese prevede tra l'altro, la sospensione e l'allungamento dei finanziamenti. Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo accordo potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2017". Lo rende noto un comunicato stampa diffuso da Palazzo Santa Lucia. Nella seduta odierna l'esecutivo ha approvato altre due delibere. La prima ricostituisce la commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio dei "servizi di trasporto pubblico non di linea" (taxi); la seconda, nel confermare la rilevanza strategica per lo sviluppo dell'economia e della mobilità regionale del primo lotto del raccordo autostradale Salerno-Avellino (dallo svincolo di Fratte a Mercato San Severino) esprime il consenso per l'intesa sulla localizzazione dell'opera.