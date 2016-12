A Cesaro: in Aula la maggioranza non aveva i numeri

Napoli, 29 dic. (askanews) - "Abbiamo scelto responsabilmente di non alzare barricate e di consentire il ripiano del debito dell'Eav perché siamo sempre dalla parte dei lavoratori e dei cittadini come dimostra il fatto che abbiamo garantito la nostra presenza in Aula laddove la maggioranza non aveva i numeri". Così il presidente del gruppo di Forza Italia in consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, a margine dell'approvazione del disegno di legge di riconoscimento dei debiti dell'Eav discussa oggi dall'assise campana.

"Tuttavia - ha aggiunto Cesaro -, abbiamo ritenuto doveroso votare contro un provvedimento che non fa alcuna chiarezza sul destino delle risorse sottratte al Patto per la Campania. Questo problema l'avevamo sollevato in Commissione senza ricevere alcuna risposta. Solo oggi il presidente Vincenzo De Luca ha candidamente ammesso il fatto che queste risorse sono state sottratte agli investimenti previsti nel Patto per la Campania".

"Abbiamo detto no ad una politica che penalizza le generazioni future che non potranno contare su adeguati investimenti perché c'è chi ha deciso che è più comodo pagare presunti debiti. La verità - ha concluso il capogruppo campano di Forza Italia - è che, ancora una volta, si à persa un'occasione preziosa per programmare in maniera corretta e strategica il futuro dei trasporti in Campania che, come per la Sanità ed altri settori strategici per lo sviluppo della nostra economia, vede la nostra regione agli ultimi posti in Italia e nel Paese".