Napoli, 7 feb. (askanews) - "Non ci interessa sapere se ci siano o meno pressioni politiche nella nomina di Enrico Coscioni, delegato alla sanità di De Luca, a primario a Salerno. Questo, se del caso, lo accerterà chi di dovere. Ci domandiamo invece se sia opportuno e moralmente ammissibile che colui che istruisce le pratiche per le nomine dei direttori generali delle Asl per conto del presidente (come ha già accertato la magistratura tanto da essere stato rinviato a giudizio proprio per queste ragioni) possa nello stesso arco di tempo essere nominato da uno di questi". Così, in una nota, Severino Nappi, responsabile Fi delle Politiche per il Sud e vicecoordinatore campano, commenta la nomina di Enrico Coscioni a primario del reparto di cardiochirurgia del Ruggi a Salerno. Per concludere e ammonire De Luca, Nappi cita Cicerone e la sua famosa locuzione che chiama in causa il famoso senatore romano Catilina, sostituendone il nome con quello del governatore: "Quousque tandem, De Luca, abutere patientia nostra?".