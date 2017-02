Napoli, 15 feb. (askanews) - "Per il governatore campano Vincenzo De Luca gli oratori di Salerno valgono molto di più di quelli di Napoli. Infatti, nella ripartizione - che per la prima volta viene declinata per province delle risorse dell'avviso pubblico 'Oratori, Presidio di Valori' - si è inventato un criterio di distribuzione dei finanziamenti che premia le parrocchie e gli enti di culto della sua Salerno a danno della Diocesi di Napoli, su cui insistono realtà tristemente note per degrado sociale, dispersione scolastica e disoccupazione, tanto da rappresentare purtroppo l'humus ideale per la malavita organizzata che continua ad arruolare manovalanza minorile". La denuncia è dei consiglieri regionali campani di Fi Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia di Scala ed Ermanno Russo. Ricordando la recente "visita a Scampia e al rione Sanità della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, che ha scelto di far tappa in due luoghi simbolo della devianza giovanile e del degrado per verificare le condizioni di sicurezza di quelle aree e comprendere la risposta dello Stato a fenomeni perniciosi e pervasivi oramai storicizzati" i consiglieri azzurri sottolineano che "neanche l'escalation di disagio sociale di Napoli e della sua area metropolitana e la recrudescenza di un'emergenza sempre più allarmante ha fermato il Governatore della Campania, che ha scelto comunque di procedere ad una ripartizione basata sul criterio demografico combinato con quello di una non meglio precisata distribuzione dell'imposta sui redditi soggetti IRPEF (8xMille)". "Il risultato è che, non si sa bene come, ma lo chiederemo in una dettagliata interrogazione, - aggiungono i consiglieri regionali - Salerno, che in base alla popolazione residente avrebbe dovuto vedersi destinare un terzo delle risorse spettanti a Napoli, arriva ad incassarne i due terzi. Con tale ripartizione il capoluogo campano perde quasi un milione di euro per favorire il fortino deluchiano". "La prossima volta De Luca cambi il nome all'avviso e scriva: 'Oratori, Presidio di valori politici'", ironizzano i consiglieri azzurri.