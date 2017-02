Campania, Fi attacca De Luca: ha fatto 994 nomine in 510 giorni

Napoli, 4 feb. (askanews) - Un dossier di oltre 20 pagine per dimostrare, nome dopo nome, incarico dopo incarico, che rispetto al numero di nomine Vincenzo De Luca batte Antonio Bassolino raggiungendo quota 994 in 510 giorni. A predisporlo è stato l'europarlamentare di Fi Fulvio Martusciello che lo ha illustrato oggi alla stampa insieme con i colleghi di partito Paolo Russo, deputato, Domenico De Siano, coordinatore regionale, Armando Cesaro, capogruppo in consiglio, e Maria Grazia Di Scala, consigliera campana e segretario della Commissione Trasporti. Il dossier elaborato ha un titolo che non lascia spazio a dubbi "Due nomine al giorno tolgono la meritocrazia di torno" e analizzano tutte le nomine fatte dal 31 agosto 2015 al 23 gennaio 2017. (Segue)