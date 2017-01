Napoli, 27 gen. (askanews) - Venivano eseguiti esami illeciti per la ricerca di eventuali positività alla brucellosi su capi bufalini o su partite di latte delle province di Napoli e Caserta. E' quanto emerso nell'ambito di una serie di indagini condotte dai carabinieri del Nas casertano e coordinate dalla procura di Santa Maria Capua Vetere che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati per 68 persone. Le investigazioni sono state avviate nel luglio 2013 in concomitanza con il monitoraggio straordinario di polizia veterinaria finalizzato a verificare l'impiego illecito del vaccino antibrucellare RB51 in tutti gli allevamenti bufalini della provincia di Caserta, disposto dal ministero della Salute e ancora in corso. Secondo quanto accertato, nel laboratorio di analisi di Mondragone, "Dilorlab", sarebbero stati effettuati esami diagnostici illeciti per la determinazione della positività all'infezione da brucellosi su campioni ematici e di latte fatti pervenire da allevatori o titolari di strutture casearie. (segue)