Campania, depositati quasi 150 emendamenti al collegato bilancio

Napoli, 14 feb. (askanews) - Scaduti oggi (alle 12) i termini per la presentazione degli emendamenti al collegato al bilancio della legge di stabilità, la Commissione competente dovrà esaminarne parecchi: quasi 150 complessivamente. Mentre il M5S ha reso nota la cifra dei propri (57), non sono certi i numeri di quelli presentati da altri gruppi. Da quanto è dato sapere sono una quarantina quelli depositati da Forza Italia. E se si considera che alcune decine sono stati depositati da altri gruppi (sia di opposizione che di maggioranza), è verosimile che l'esame degli stessi emendamenti e l'approvazione del testo in commissione durerà un bel po' di giorni. Fonti bene informate parlano, comunque, dell'approvazione del collegato entro la settimana prossima. Così che il testo possa arrivare in aula ai primi di marzo. (segue)

