Campania, delibere di giunta su beni confiscati e sicurezza urbana

Napoli, 14 feb. (askanews) - La giunta regionale della Campania ha approvato oggi una serie di delibere. In particolare, l'esecutivo ha dato l'ok allo schema di "Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza" tra il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Interno, la Regione Campania e l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati ai fini della realizzazione di un programma di interventi per il rafforzamento della legalità e della sicurezza urbana in Campania e la valorizzazione dei beni confiscati.

Il protocollo integra le strategie e le fonti finanziarie nazionali e regionali del ciclo 2014-2020. Si definiscono gli interventi attuativi nell'ambito delle risorse del POR FSE 20014/2020, del POR FESR e del PON Legalità 2014/2020, per un totale di oltre 97 milioni e 900 mila euro (di cui risorse del POR FSE pari a € 23.561.000 e risorse del POR FESR 2014/2020 pari a € 17.994.224,91). L'intesa fissa le linee di intervento, che saranno concentrate oltre che sull'utilizzo sociale dei beni confiscati, sulla videosorveglianza, su iniziative contro il racket e l'usura, e di inclusione sociale nei quartieri.

(segue)