Campania, delibere di giunta su beni confiscati e ... - 2

Napoli, 14 feb. (askanews) - L'esecutivo ha approvato anche l'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Campania, volto a sostenere specifici progetti per la realizzazione di attività rieducative e di formazione professionale volte a migliorare le competenze tecniche e favorire l'inclusione sociale e/o occupazionale dei detenuti. Ha poi attribuito lo status di museo di interesse regionale al "Museo Civico Gaetano Filangieri Principe di Satriano", con sede in via Duomo a Napoli, di proprietà dell'Ente Morale Museo Civico Gaetano Filangieri.

Infine è stata rinnovata per due anni all'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, l'autorizzazione a espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.