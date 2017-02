Napoli, 7 feb. (askanews) - Un appello affinché si eviti la chiusura del Centro Antimobbing della Campania. A lanciarlo è il consigliere dem Gianluca Daniele che questa mattina ha visitato la struttura. Si tratta, riferisce Daniele in una nota, di una "struttura centrale di Psicopatologie da Mobbing e disadattamento Lavorativo che dal 2001 si occupa di prevenzione, diagnosi e cura del disagio psicopatologie lavoro-correlate. Nel corso degli anni sono stati trattati migliaia di pazienti provenienti quasi totalmente dall'area metropolitana di Napoli, ma anche da altre aree campane, nonché da altre regioni". Il consigliere sottolinea che il centro rappresenta "una realtà unica nel suo genere nel Meridione, il solo che integri cura farmacologica, psicologica e valutazione medico-legale". Di qui l'appello a "valorizzarlo e se possibile a potenziarlo". Daniele ricorda che "Ogni anno vengono accompagnati in un percorso che può durare dai 6 ai 9 mesi circa 1000 pazienti, nel solo 2016 si sono avuti 232 nuovi casi". E, se da un lato c'è consapevolezza "di quanto prodotto dalla crisi economica e di quanto crescente sia il fenomeno del mobbing" da cui emerge "l'importanza di questo centro per la Regione Campania e per la lotta al mobbing", d'altro canto "è di queste ore la notizia del trasferimento del centro di salute mentale dell'Asl Na 1". "Sarà mio impegno - assicura Daniele - coinvolgendo anche la direzione dell'Asl, garantire il prosieguo del lavoro importante che il centro Psicopatologie da Mobbing e disadattamento Lavorativo ha condotto e sta conducendo anche per assicurare la continuità dei numerosi trattamenti in corso".