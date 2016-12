Napoli, 21 dic. (askanews) - La lentezza e le lunghe diversioni, sfociate in scontri fin troppo vivaci tra consiglieri regionali di opposte compagini, ha mandato in confusione la maggioranza di centrosinistra che ha votato a favore di un emendamento del M5S. Tra i dem che hanno alzato la mano per dire siì anche quella del presidente De Luca. Nella sostanza nulla di irreparabile per il centrosinistra, visto che l'emendamento di fatto si sposava con quanto proposto dal presidente della Commissione Bilancio, il Dem Picarone. Indubbiamente ha colpito l'aula e gli ospiti il fatto che il centrosinistra non si era reso conto della cosa. A sottolinearla è stata Valeria Ciarambino del M5S che ha insistito fino a che il segretario generale non ha fatto una verifica assicurando che quanto sostenuto dai pentastellati corrispondeva al vero. Nel merito, si trattava del voto all'articolo due del maxi emendamento al ddl. Il Consiglio sta procedendo a votare tutti i singoli articoli (in totale sono 20). Si è arrivati all'articolo 7.