Napoli, 23 feb. (askanews) - I consiglieri regionali campani Flora Beneduce (Fi) e Vincenzo Maraio (De Luca presidente) hanno presentato una mozione per chiedere alla Giunta regionale un piano di interventi straordinario per il ripristino, il recupero, la manutenzione dei terrazzamenti e della salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio della fascia della Costiera Sorrentina e Amalfitana di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico. Per i due consiglieri "le piogge intense, a tratti tropicali, verificatesi in quest'ultimi anni, dovute in gran parte ai cambiamenti climatici, aumentano il rischio di frane per lo più nelle zone costiere dove il terreno presenta un'inclinazione ripida". Una mozione che fa riferimento soprattutto alle "famose terrazze di limoni di Sorrento e Amalfi, coltivate in montagna dai contadini volanti e protetti da muri in pietra a secco, rischiano di essere abbandonate a causa della concorrenza estera e le importazioni a basso costo. "I terrazzamenti - insistono - svolgono una funzione di prevenzione dal dissesto idrogeologico e assicurano una gestione ecocompatibile della attività agrarie; la mancata manutenzione comporta un disgregamento degli stessi aumentando notevolmente il rischio frane".