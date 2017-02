Napoli, 8 feb. (askanews) - Non si placa, anzi, divampa lo scontro sulla vicenda nomine tra Forza Italia e il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. Nel pomeriggio l'europarlamentare Fulvio Martusciello è tornato alla carica rispetto alle accuse lanciate sabato scorso (oltre 900 nomine in poco più di 500 giorni). De Luca gli ha risposto dandogli del "somaro". In serata nuovo attacco del vice coordinatore regionale azzurro, Severino Nappi, che chiede al governatore di rispondere in merito alla nomina di Enrico Coscioni (ex consigliere regionale Pd e attuale consigliere delegato del presidente per la sanità) a primario del reparto di cardiochirurgia del Ruggi d'Aragona a Salerno. La vicenda è stata oggetto di polemiche sia da parte del centrodestra che del M5S. (segue)