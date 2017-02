Campania, continua scontro su nomine tra Fi e governatore - 2

Napoli, 8 feb. (askanews) - Nello specifico, Martusciello ha puntato il dito su quanto pubblicato sul Burc del 6 febbraio dove a 5 esperti nell'ambito della ricerca e innovazione si destina un pagamento di 300 euro al giorno. "Uno dei cinque ha la fortuna di essere nominato due volte su due progetti diversi - ha sottolineato l'europarlamentare azzurro - così porta a casa 600 euro al giorno". Fulminea e durissima la risposta di De Luca che, in una nota diffusa da palazzo Santa Lucia, parla di "ciuccismo eduardiano", spiega che si tratta di "compensi al giorno previsti per 4 esperti nell'ambito del Piano di Azione per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione, che riguardano un massimo di 20 sedute, ed entro il 31/03/2017. Dettagli che, guarda caso, non vengono comunicati. Chi è bravo in matematica, per citare la clamorosa denuncia, capisce quanto guadagneranno. Oltre alla guerra scatenata contro la grammatica e la sintassi, ora è stata dichiarata guerra anche alla matematica. Onore ai somari". A fine serata è arrivata la nota di Nappi che commentando i "toni roboanti e offensivi" del presidente contrattacca e chiede "la replica a un altro comunicato del nostro partito col quale abbiamo chiesto conto, prima ancora della legittimità, della moralità e dell'opportunità di un'altra nomina", quella di Coscioni, appunto, che "è stato stato rinviato a giudizio per tentata concussione di ben tre manager Asl". Lo scontro continuerà, considerando che il vice coordinatore campano di Fi conlcude: "De Luca non ha ritenuto sinora di giustificare questo fatto, a nostro avviso non tarderà a doversi giustificare altrove.