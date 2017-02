Napoli, 16 feb. (askanews) - Un nuovo rinvio per la seduta della Commissione Bilancio che oggi avrebbe dovuto cominciare l'esame del testo e dei circa 150 emendamenti presentati al collegato alla legge di stabilità. La seduta è stata spostata al 21 febbraio prossimo. Restano i dubbi e le critiche sollevate, già in fase della presentazione degli emendamenti, dalle opposizioni di centrodestra e del movimento 5 stelle. I primi puntano a ridurre la pressione fiscale. I pentastellati si aspettano che, diversamente da altre occasioni, maggioranza ed esecutivo entrino nel merito qualitativo delle loro proposte e non dichiarino inammissibili gli stessi emendamenti. Da molti il rinvio della seduta di oggi viene letto come dimostrazione di incertezza da parte della maggioranza.