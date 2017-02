Napoli, 23 feb. (askanews) - La Commissione Bilancio del Consiglio della Campania ha proceduto, come ipotizzato, con un ampio sfrondamento dei circa 200 emendamenti presentati al collegato della legge di stabilità. In sostanza, tra quelli dichiarati non ammissibili e quelli stralciati, è rimasto un 25%, pari a circa 50 emendamenti. L'obiettivo della maggioranza resta quello di procedere a un accorpamento attraverso un maxiemendamento. Pd e alleati si dovrebbero riunire domani per trovare un'intesa e cercare di far approvare maxi emendamento il più presto possibile, così da portarlo in aula, magari la prossima settimana.