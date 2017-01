Napoli, 19 gen. (askanews) - "È il risultato della politica di concertazione che mi dà oggi la possibilità di condividere un momento di grande soddisfazione insieme agli LSU dell'area Nord. L'obiettivo raggiunto oggi con la firma della convenzione per 4314 LSU, porta a garantire serenità per tutto il 2017". Così, in una nota, la consigliera campana del Pd Antonella Ciaramella commenta l'intesa raggiunta per un discreto numero di lavoratori socialmente utili. Per l'esponente dem il risultato di oggi non solo dimostra che è possibile "prosciugare sacche di precariato ma è anche il frutto di impegno politico e di fiducia reciproca". "Quando si era pronti per le barricate - ricorda Ciaramella - abbiamo lavorato invece per costruire insieme all'assessorato e all'amministrazione regionale un percorso e un risultato concreti".