Napoli, 23 feb. (askanews) - "E' da oltre un anno che le famiglie meno abbienti della Campania attendono il contributo per i libri scolastici dell'anno scolastico 2015/2016. Le risorse ci sono e sono state regolarmente trasferite circa due anni fa dal Ministero alla Regione ma da questa mai iscritte in bilancio: una grave dimenticanza da 20 milioni di euro, un danno rilevante per i cittadini più bisognosi". Lo denuncia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro che ricorda: "L'unico atto è stato approvare una delibera di Giunta del gennaio scorso che, anziché preoccuparsi di acquisire le risorse a Bilancio, si limitava a dettare le modalità del futuro riparto ai Comuni, dai quali ho ricevuto non poche segnalazioni perché anch'essi vittime della 'palude burocratica' di Palazzo Santa Lucia. Uno stallo totale che danneggia le famiglie bisognose". Per il capogruppo campano di Forza Italia "siamo di fronte all'ennesimo caso di non curanza del governo De Luca dei problemi reali e quotidiani dei cittadini campani".