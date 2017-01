Napoli, 26 gen. (askanews) - "Sulla sanità campana si sta consumando uno scontro politico senza precedenti come dimostra la lettera dei Direttori Generali trascinati in questa guerra dal governatore Vincenzo De Luca. A loro va la mia solidarietà". Lo afferma il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "quanto sta accadendo in Campania è grave e andrà chiarito in tutte le sedi". "Adesso si torni al merito delle questioni: la sanità si occupi del diritto alla salute dei cittadini", conclude il capogruppo campano di Forza Italia.