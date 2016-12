Napoli, 20 dic. (askanews) - "Domani torneremo in aula con ulteriori 60mila emendamenti per dire no alla Legge di Stabilità del governatore Vincenzo De Luca e della sua maggioranza di centrosinistra, per dire no alle tasse, alle mance e ai vitalizi per presidenti, assessori e consiglieri". Lo afferma il Presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "Già sabato in Commissione Bilancio abbiamo votato contro questa manovra e fatto ostruzionismo per la tutela dei campani e dei loro diritti con i nostri 60mila emendamenti. Ma la maggioranza ha presentato un maxi-emendamento sostitutivo del lavoro precedentemente proposto, dichiarando inammissibili i nostri emendamenti", spiega il capogruppo azzurro, sottolineando che "non ci siamo per nulla arresi e domani ripresenteremo in Aula altri 60mila emendamenti e siamo pronti a bloccare i lavori perché questa manovra 2017 è contro la Campania e contro i cittadini". "Vogliamo una legge di stabilità per i cittadini e per le imprese - conclude Cesaro - e pretendiamo che si tolgano 80 milioni di euro dalla Tari perché è inaccettabile che i cittadini della Campania paghino un costo non dovuto".