Campania, Cesaro: comunicazione De Luca costosa e inutile

Napoli, 4 feb. (askanews) - Il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Armando Cesaro torna ad accusare il presidente De Luca di sprechi di risorse per la comunicazione, sprechi aggravati dal fatto che, a suo avviso, spesso non ha i risultati sperati diventando di fatto inutile. I vertici del partito sono compatti nel ritornare sulla questione presentando una serie di slides che riportano cifre appostate su varie voci, dalle Universiadi alle inserzioni pubblicitarie. Il report è stato battezzato, non a caso, "Delucania, sprechi & bugie" e prende in esame tutte stanziate, 1.475.000 euro confutando la replica della giunta -che ha parlato di risorse impegnate per soli 380mila euro - e sottolineando che, invece, ne sono state appostate 934.389. (Segue)