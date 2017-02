Napoli, 8 feb. (askanews) - "L'opuscolo delle menzogne del governatore Vincenzo De Luca? Colpito e affondato anche da Striscia la Notizia che ieri sera ha smascherato clamorosamente la bufala della barelle scomparse dall'ospedale Cardarelli di Napoli". Così, in una nota, il capogruppo di Fi in Consiglio regionale, Armando Cesaro, commenta il servizio sullo scandalo delle barelle all'ospedale Cardarelli di Napoli realizzato da Luca Abete per Striscia la Notizia. "Le barelle - sottolinea Cesaro -, come abbiamo sempre sostenuto, non sono state affatto eliminate, sono state semplicemente nascoste". Per il capogruppo azzurro, che sabato scorso ha insistito sulla quantità di risorse spese dalla giunta per la comunicazione, "De Luca, piuttosto che sprecare milioni di euro per opuscoli, costosi 6 per 3 per pubblicizzare Universiadi del 2019 e centinaia di iniziative di pura propaganda politica, molto meglio avrebbe fatto a investire quelle risorse per garantire un minimo di dignità e di decorosa accoglienza dei nostri pazienti".