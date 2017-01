Napoli, 16 gen. (askanews) - Anche il capogruppo del Pd in Consiglio, Mario Casillo, interviene sulle problematiche dei lavoratori della Sma Campania Spa in merito alle quali il presidente della Commissione ad hoc sulle partecipate, Passariello (FdI-An) ha già annunciato di voler convocare al più presto un'audizione. "La Sma è un'azienda che svolge un servizio fondamentale per la manutenzione del patrimonio ambientale della nostra regione. Il Pd vigilerà affinché ne siano salvaguardati ruolo, funzioni e livelli occupazionali" esordisce Casillo in una nota mettendo 'nero su bianco' l'impegno del partito in quanto tale su una vicenda che - da quanto trapela - fa capo a voci di possibile scioglimento della società in house della Regione in cui lavorano quasi 700 persone. Casillo ricorda che "la legge di Semplificazione, pubblicata sul Burc il 23 dicembre scorso è in linea con il Piano nazionale di riassetto delle società partecipate. Perciò il Pd, primo partito di maggioranza del governo De Luca, sarà vigile affinché durante questa delicata fase di accorpamento siano tutelati i livelli occupazionali e i diritti acquisiti dai lavoratori". Casillo fa poi riferimento ad altre società partecipate "Non dimentichiamo che: dietro le centinaia di dipendenti di Sma, Arpac Multiservizi e Campania Ambiente ci sono altrettante famiglie cui garantire serenità e prospettive". "Salvaguardare i lavoratori per il Pd è un concetto imprescindibile - conclude il capogruppo - e per questo ciascun livello del partito si adopererà affinché le tre società, anche negli assetti futuri, siano messe nelle condizioni di fornire i servizi essenziali e qualificati dei quali la nostra regione finora si è avvalsa e dei quali non può fare a meno".