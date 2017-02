Campania, Bonavitacola: nomine sono state un atto dovuto

Napoli, 4 feb. (askanews) - Parla di "atto dovuto" il vice presidente della giunta della Campania, Fulvio Bonavitacola, nel replicare alle accuse lanciate questa mattina dai vertici regionali di Forza Italia in merito al cospicuo numero di nomine (934 in 510 giorni, ha sottolineato Fulvio Martusciello) effettuate dall'insediamento a oggi. "Dopo essersi coperti di gloria lasciandoci un deficit 2013 di 1,3 miliardi, altri 150 milioni di debiti verso le Ferrovie dello Stato, e una sanzione per infrazione europea ambientale di 120mila euro al giorno per non aver fatto nulla in materia - esordisce Bonavitacola - provo una certa emozione nell'apprendere che due noti esponenti della società civile e del pensiero filosofico napoletano, come Martusciello e Cesaro, abbiano esternato i loro turbamenti interiori di fronte a una presunta raffica di nomine clientelari, contestate al Presidente De Luca". "Per alleviare il loro turbamento voglio rassicurarli - spiega - si tratta di nomine in organismi e uffici che, per la quasi totalità, esistevano anche prima della Giunta De Luca. Ed è atto dovuto garantire la titolarità di uffici e commissioni previste per legge o regolamento". "Voglio anche rassicurare i due turbati che la Giunta regionale ha fin qui, ove compatibile con la funzione da rivestire, privilegiato sempre l'utilizzo di dirigenti e funzionari regionali - aggiunge - Non è stata mai chiesta la tessera di partito a nessuno. Anche perché, come i due turbati dovrebbero sapere, il Presidente De Luca è alquanto allergico in materia". (segue)