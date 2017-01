Napoli, 18 gen. (askanews) - Ben 17 milioni di euro, tra risorse del Fesr e del Fse, dei Fondi europei in dotazione alla Campania, saranno destinati ai liberi professionisti e alle piccole e medie imprese con priorità per i giovani che non superino i 35 anni di età. E' quanto prevede una delibera approvata ieri dalla giunta campana su cui oggi si è soffermato il presidente De Luca in rapporto alle centinaia di milioni in campo per la programmazione del Por 2014-2020, il cui avvio è stato illustrato oggi dal governatore. "Abbiamo approvato un bando rivolto agli studi professionali decidendo di investire risorse pari a 17 milioni di euro per consentire ai giovani sotto i 35 anni di attrezzare uno studio professionale o di arricchirlo con tecnologie di ultima generazione, di fare stage presso le università". "Si tratta, sottolinea De Luca, di accompagnare con l'impegno dei professionisti questo grande programma di investimenti da cui si possono ricavare migliaia di posti di lavoro". Ai cronisti che chiedono dettagli sul bando, il presidente risponde che "dalla prossima settimana potranno partire le domande. Poi, una commissione ad hoc valuterà i progetti valutandone la plausibilità, lo stato di avanzamento, la coerenza con il programma della regione. L'obiettivo è di dare priorità a quelli relativi all'ambiente, all'assetto idrogeologico e alla mobilità". (segue)