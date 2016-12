Roma, 28 dic. (askanews) - "Dopo la quotidiana bocciatura da parte dei cittadini della Campania del sistema sanitario regionale, anche il Ministero della Salute certifica il fallimento della sanità campana classificandola all'ultimo posto dei livelli essenziali di assistenza". E' quanto afferma il portavoce territoriale di Azione Nazionale, Salvatore Ronghi, che sottolinea: "A quasi due anni dall'insediamento alla guida della Regione, dopo i suoi roboanti spot e minacce contro i manager che permettevano l'utilizzo delle barelle e dopo le nomine dei direttori generali delle Asl e delle Ao, fatte in piena autonomia, oggi De Luca si assuma la corresponsabilità di questo fallimento".

"In vista della sua nomina ufficiale a commissario per la sanità,'sfidiamo' il Presidente della Regione a rilanciare questo settore a tutela dei cittadini campani" - sottolinea Ronghi - che conclude: "Il nostro auspicio, al fine di salvaguardare dei cittadini della nostra regione, è che il presidente-commissario metta da parte gli spot propagandistici e metta in campo azioni concrete per risanare e rilanciare la sanità campana iniziando dal procedere alle assunzioni del personale medico e paramedico con piena trasparenza".