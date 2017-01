Napoli, 25 gen. (askanews) - L'audizione dei sindaci delle isole del Golfo di Napoli, del sindaco di Napoli e dei rappresentanti delle compagnie di navigazione sulla problematica della sospensione del servizio navetta Molo Porta di Massa-Beverello si terrà martedì prossimo 31 gennaio alle 16,00. Lo rende noto la consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, Consigliere Segretario della III e della IV Commissione (rispettivamente Turismo e Trasporti). "Il malumore dei sindaci di Capri, dell'isola di Ischia e di Procida per i continui rinvii delle audizioni sono più che comprensibili" afferma Di Scala per la quale è faticoso credere "che si voglia sostituire la storica navetta di collegamento tra i moli di Porta di Massa ed il Beverello con un bus a pagamento che costerebbe ben 4 euro a corsa con grave pregiudizio per pendolari e turisti". "La riunione di martedì prossimo, alla quale prenderà parte anche il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, Pietro Spirito, sarà dunque l'occasione per fare chiarezza una volta e per tutte".