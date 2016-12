Napoli, 28 dic. (askanews) - La Giunta regionale della Campania ha acquisito la deliberazione Cipe, relativa al Fondo sanitario nazionale, con la quale vengono assegnate risorse per oltre 4,7 milioni per la realizzazione di progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso. La Giunta ha, inoltre, approvato lo schema di Accordo di programma tra il ministero dello Sviluppo economico, la Regione Campania e Invitalia, finalizzato a sostenere gli investimenti di Denso Thermal Systems Spa da realizzarsi nello stabilimento produttivo di Avellino attraverso l'implementazione, nel periodo 2017-2020, di quattro nuove linee tecnologiche per la realizzazione di nuovi prodotti (sistemi termici) destinati al settore automotive. Per il piano di investimento dell'azienda è previsto un cofinanziamento di 5 milioni di euro.