Napoli, 17 gen. (askanews) - A pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente De Luca - che ha bocciato come esempio di "fantapolitica" la cronaca di un evento tenutosi ieri in un teatro di Afragola a cura di uno dei movimenti che lo sostengono (e lo hanno sostenuto sin dalle primarie del Pd prima delle elezioni regionali nel 2015), "Campania Libera", inteso come un movimento politico di diretto riferimento allo stesso De Luca - il consigliere regionale Luigi Bosco conferma l'avvio della nuova compagine.

"Parte ufficialmente il progetto di 'Campania libera' - esordisce Bosco in una nota - durante un affollatissimo incontro tenutosi ieri sera nella sala del Teatro Gelsomino di Afragola, il governatore Vincenzo De Luca ha inaugurato le attività del nuovo movimento". Bosco, che è referente del movimento per la provincia di Caserta, ha ringraziato "gli oltre 200 amici casertani giunti ad Afragola", aggiungendo "il nostro movimento in Terra di lavoro conta già oltre 150 amministratori, i quali hanno deciso di abbracciare il progetto consci della validità dello stesso. La forza che siamo riusciti ad acquisire grazie ad un capillare lavoro partito già diversi mesi fa sul territorio, ci permette di essere pronti a nuove e importanti sfide, come le imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Da oggi, tutti i gruppi consiliari di 'Terra libera' cambieranno denominazione e si chiameranno 'Campania libera', così come è già avvenuto a Capua, Casagiove, Casaluce e Casapulla".

